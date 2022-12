Groepje MS-patiënten krijgt stamceltransplantatie via basispakket

Een bepaalde groep MS-patiënten kan stamceltransplantatie voortaan vergoed krijgen uit het basispakket, meldt het Zorginstituut Nederland. Het gaat om patiënten met de variant RRMS bij wie medicatie niet helpt. “Voor deze patiënten is stamceltransplantatie voldoende bewezen effectieve zorg”, oordeelt het Zorginstituut. Het besluit gaat tien tot twintig patiënten per jaar aan en is onmiddellijk van kracht.

Patiënten hebben na stamceltransplantatie minder aanvallen van de ziekte. Er gaan ook minder mensen achteruit in functioneren. “Patiënten geven aan een betere kwaliteit van leven te ervaren”, aldus het instituut over de invloed van de therapie.

Centrale commissie

Stamceltransplantatie kan weliswaar ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder hoge koorts en infecties, maar het Zorginstituut concludeert dat de gunstige effecten van stamceltransplantatie voor genoemde specifieke groep patiënten voldoende opwegen tegen de risico’s. De te vergoeden transplantatie wordt in twee ziekenhuizen uitgevoerd, in het Amsterdam UMC en in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Er komt één centrale commissie die bepaalt of een patiënt in aanmerking komt. (ANP)