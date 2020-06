Groningse ziekenhuisbaas wanhoopt om geld

Bestuursvoorzitter Martini Ziekenhuis maakt zich zorgen over financiële onduidelijkheid Dankzij de coronacrisis is de nabije financiële toekomst voor het Martini Ziekenhuis zeer onduidelijk. “We hebben nog geen idee wie straks de rekening krijgt”, aldus bestuursvoorzitter Hans Feenstra.

Volgens Feenstra is het Martini Ziekenhuis vijftig procent aan inkomsten misgelopen de afgelopen maanden. “Door het opschalen van de Covid-zorg hebben we de normale zorg voor zo’n vijftig procent moeten afschalen”, aldus de bestuursvoorzitter tegen RTV Noord. Het ziekenhuis heeft inmiddels een behoorlijke inhaalslag gemaakt. De reguliere zorg is weer opgeschaald, en het ziekenhuis zit inmiddels weer op zeventig tot tachtig procent van de zorg.

Aanslag op de begroting

Toch is de situatie niet meer zoals het ooit was. Feenstra: “Doordat we te maken hebben met die anderhalvemetermaatregelen, kun je op bijvoorbeeld de poliklinieken niet de aantallen mensen kwijt die we voor de coronacrisis nog konden helpen. Dit is dus een behoorlijke aanslag op onze begroting van dit jaar.”

Gissen

Wat de consequenties hiervan zullen zijn, blijft gissen volgens Feenstra. “Dat is de vraag. Daar zijn we heel onzeker over. Veel partijen – waaronder VWS, de verzekeraars en de vereniging van ziekenhuizen – zijn daarover in gesprek, maar dat schiet dus echt absoluut niet op. Er moet de komende weken écht duidelijkheid komen over de gemaakte kosten.”