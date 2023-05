Grootens: ‘Samen beslissen kan ook in zware ggz’

Psychiater en hoogleraar Koen Grootens betoogt in zijn oratie dat ‘samen beslissen’ bij mensen met ernstige psychische aandoeningen een extra grote opgave is, maar wel een waar veel winst is te behalen.

In zijn leerstoel onderzoekt Grootens op welke manier gezamenlijke besluitvorming in de ggz het beste tot stand kan komen. Hij wil bijdragen aan innovaties op dit vlak en pleit voor een betere aansluiting van onderzoeksvragen en -methoden bij vraagstukken uit de klinische praktijk. Tot slot maakt hij zich sterk om gezamenlijke besluitvorming een prominentere plek te geven in de beroepsopleidingen voor hulpverleners.

Stabiele ggz-setting

Grootens doet aanbevelingen om de gespecialiseerde ggz ‘zo gezamenlijk mogelijk’ te maken. Bijvoorbeeld door meer nadruk op continuïteit en kwaliteit van langdurige behandelrelaties met patiënten en hun naasten in een stabiele ggz-setting. Hij wijst op de noodzaak voor meer structurele reflectie op de werkvloer en het ontwikkelen van specifieke, digitale beslishulp ten behoeve van zorg op maat. Ook liggen er maatschappelijke opgaven om stigmatisering tegen te gaan.

Leerstoel

Grootens is bijzonder hoogleraar ‘Gedeelde besluitvorming bij ernstige psychische aandoeningen’ bij het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Daarnaast is hij werkzaam als psychiater-klinisch farmacoloog en opleider van medisch specialisten bij instelling voor geestelijke gezondheidszorg Reinier van Arkel, dit is ook de vestigende instantie voor deze leerstoel.