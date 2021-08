Grootschalig Maastrichts onderzoek naar long covid

Het MUMC+ begint een grootschalig onderzoek naar de aanhoudende klachten waarvan sommige covidpatiënten veel last hebben. Er is nog weinig bekend over deze klachten die long covid genoemd worden. Dat melden verschillende bronnen.

Volgens recente data uit de Corona Radar app (Leiden) heeft een op de vier gebruikers van de app na honderd dagen nog altijd last van restklachten na infectie met het coronavirus.

Long covid

Volgens de onderzoekers is long covid een veelvoorkomend probleem dat grote impact heeft op de kwaliteit van leven van de mensen die hier last van hebben. In het MUMC+ gaan zij daarom een model ontwikkelen om te voorspellen welke patiënten last zullen krijgen van aanhoudende klachten. En ook brengen ze in kaart welke klachten dat zijn.

Onderzoek

Voor het onderzoek verzamelen de wetenschappers de gegevens van circa 10.000 mensen. Deze mensen waren besmet met covid-19. Het kan dan gaan om een milde vorm van corona, maar ook om patiënten die vanwege luchtwegproblemen op de ic werden opgenomen. Deze mensen krijgen een vragenlijst, zodat de onderzoekers ook via die weg meer kunnen leren over long covid.

Klachten

“We weten te weinig over long covid”, zegt Sander van Kuijk tegen regionale omroep L1. “De klachten laten zich niet eenvoudig analyseren. Er zijn bijvoorbeeld mensen die ernstig ziek waren zonder aanhoudende klachten naderhand. Maar er zijn ook mensen met zware aanhoudende klachten, die zeer beperkt last hadden van covid-19 zelf.”

Financiering

Het MUMC+ krijgt een financiering van een half miljoen euro voor het onderzoek. Aan het project werken ook andere organisaties mee, waaronder Zuyderland, Adelante en de academische centra in Utrecht, Nijmegen en Leiden.