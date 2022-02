Grootschalig onderzoek naar vroegtijdig opsporen hart- en vaatziekten

Er komt een grootschalig onderzoek in vier regio’s om hart- en vaatziekten, diabetes type 2, en chronische nierschade onder 50 tot 75-jarigen vroegtijdig op te sporen. In totaal zullen 160.000 mensen voor dit onderzoek worden uitgenodigd. “Hiermee moet de ziektelast bij mensen met hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische nierschade de komende 10 jaar met 25 procent worden verlaagd”, meldt de Hartstichting.

In Nederland is momenteel geen landelijke en laagdrempelige aanpak om diabetes type 2, hart- en vaatziekten en chronische nierschade in een vroeg stadium op te sporen, zoals bijvoorbeeld bij bevolkingsonderzoeken op kanker. “Bij zo’n 20 tot 50 procent van de mensen zijn er vroege aanwijzingen voor hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes type 2. Als deze ziekten in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld, voorkomen we het ontstaan van ernstige complicaties zoals nierfalen, beroerte, hartinfarct, of hartfalen”, vertelt Rebecca Abma-Schouten, hoofd Onderzoek en Zorginnovatie van de Hartstichting.

Preventie

Dit Check@Home-onderzoek is een initiatief van de Dutch CardioVasculair Alliance (DCVA), samen met Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetes Fonds. Het vroeg opsporen, tijdig behandelen en voorkomen van (verergering van) ziekten heeft voor de drie fondsen hoge prioriteit. Nu al zijn er in Nederland in totaal 1,5 miljoen mensen met hart- en vaatziekten, 1,7 miljoen mensen met chronische nierschade en ruim 1 miljoen mensen met diabetes type 2. Dit aantal zal de komende jaren naar verwachting toenemen, bijvoorbeeld door de vergrijzing.

In totaal zullen 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar wonende in een van de vier regio’s (Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven) uitgenodigd worden om mee te doen met het onderzoek met een thuistest via het digitale Check@Home platform. Deze thuistest zal onder andere bestaan uit een urinetest op (risicofactoren van) nierschade, een hartritmetest en een vragenlijst. Bij vroege tekenen van hart- en vaatziekten, nierschade of diabetes type 2 volgt een vervolgonderzoek in een regionaal diagnostisch centrum, om de reguliere zorg zoveel mogelijk te ontlasten. Indien nodig worden passende leefstijladviezen gegeven en, zo nodig, medicatie.

Subsidie

Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen in Nederland in deze leeftijdsgroep zelf thuis kan testen of er mogelijk sprake is van deze aandoeningen. Het Check@Home onderzoek borduurt voort op eerdere onderzoeken, waaronder het NierCheck onderzoek uitgevoerd onder leiding van UMCG-nefroloog Ron Gansevoort. Annemiek Dorgelo, programmamanager Preventie van de Nierstichting. Het totale budget van het Check@Home project is 8,9 miljoen euro.