Grote subsidie voor onderzoek naar gevolgen regionale samenwerking

Onderzoekers van de Erasmus School of Health Policy & Management en Vilans hebben van VWS een subsidie gekregen van 17,7 miljoen om de komende jaren initiatieven te volgen die gaan over het toekomstbestendig maken van medisch-generalistische zorg aan kwetsbare cliënten.

16 miljoen euro gaat naar Vilans, 1,7 miljoen naar de faculteit. Het nieuwe programma wordt uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal zorgorganisaties, zorgkantoren, zorgverzekeraars, belangenbehartigers en het ministerie van VWS en valt onder het programma Medisch Generalistische Zorg in de Regio.

Knelpunten eerste onderzoek

Het gaat om een vervolgonderzoek van ‘Duurzame medische zorg in de regio’ uit december 2021. Hieruit kwamen verschillende knelpunten naar voren bij regionale initiatieven om de medische zorg toekomstbestendig in te richten. Zo handelen zorgaanbieders en zorgprofessionals nog vaak vanuit het instellingsbelang en dit is niet altijd in het belang van alle kwetsbare ouderen in de regio. Dit wordt versterkt door prikkels in het zorgsysteem, zoals het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg waarbij het primaat ligt bij de kwaliteit van zorg binnen de eigen instellingsmuren, en door budgettaire kaders waarbij de beloning voor zorg-met-behandeling vanuit de Wlz veelal lucratiever is dan extramurale zorgverlening.

Regionale aanpak ontbreekt vooralsnog

Ook zagen de onderzoekers dat regionale samenwerking veelal gebeurt tussen vvt-instellingen, maar dat huisartsen, ziekenhuizen, ggz en ook de gehandicaptensector veelal nog ontbreken, terwijl medisch-generalistische zorg gaat over het samenspel tussen specialisten ouderengeneeskunde, huisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten. Het ontbreekt volgens de onderzoekers vooralsnog aan een geïntegreerde regionale aanpak om de medisch-generalistische zorg aan ouderen te borgen.

Lessen trekken

Het nieuwe onderzoek heeft als doel om inzichten te genereren in werkende mechanismen van regionale samenwerking. Doel daarbij is ook om lessen te trekken voor het beleid en voor de zorgpraktijk met betrekking tot het anders organiseren van de medisch-generalistische zorg in tijden van schaarste op het gebied van personeel in de ouderenzorg en in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Belangrijke strategie

Een ander doel is om te kijken wat de gevolgen zijn voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg van het streven om mensen langer thuis te laten wonen en meer complexe patiënten thuis te behandelen. Regionale samenwerking tussen eerstelijnszorg en intramurale zorg in zorginstellingen wordt gezien als een belangrijke strategie om deze zorg ook in de toekomst te kunnen borgen.