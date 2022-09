Grote technische storing MUMC+ opgelost

De technische storing die het ziekenhuis in Maastricht donderdagochtend en -middag lamlegde, is voorbij. Dat maakte het ziekenhuis bekend. De afspraken vrijdag in het ziekenhuis kunnen gewoon doorgaan.

Duizenden patiënten konden donderdag niet behandeld worden in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) omdat een digitale systeemstoring het ziekenhuis had platgelegd. Alle poliklinieken werden gesloten, alleen oncologie, nucleaire geneeskunde, de poli voor zwangere vrouwen en dialyse waren nog open, zei een woordvoerder. Geplande opnames van patiënten konden wel doorgaan.

Het ziekenhuis was sinds 09.15 uur telefonisch en digitaal niet bereikbaar. Ook de systemen met patiëntgegevens lagen plat, waardoor consulten en behandelingen nagenoeg onmogelijk waren. Wat precies de oorzaak van de storing was, is nog niet duidelijk. “Het is vrijwel zeker geen hack. We vermoeden een technische oorzaak”, zei de woordvoerder.

“Het heeft lang geduurd, we zijn blij dat het voorbij is. We moesten rigoureuze maatregelen nemen om het veilig te laten verlopen. Het wordt nog een forse opgave om alle afspraken die niet doorgingen, opnieuw te plannen.”

Mensen die vergeefs naar het ziekenhuis kwamen, werden opgevangen en naar huis gestuurd. Het ziekenhuis belt hen voor het maken van een nieuwe afspraak. (ANP)