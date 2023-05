Grote verschillen bij voorschrijven opioïden in ziekenhuis

Het onderzoek baseert zich op vijftien ziekenhuizen en toont vooral aan dat er verantwoorder omgegaan moet worden met het voorschrijven van opioïde pijnstillers in ziekenhuizen.

Operatieve ingrepen

Pijn na operatieve ingrepen is voor medisch specialisten de meest voorkomende reden om opioïden voor te schrijven. Tussen 2019 en 2021 schreven de artsen in de 15 deelnemende ziekenhuizen tijdens bijna 1 miljoen behandelingen pijnstillers voor. Aan 52 procent van de patiënten schreven ze opioïden voor, meestal naast andere pijnstillers, zoals paracetamol of niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen.

Onderzoek

Bij vijf diagnoses werd het voorschrijven van opioïden in meer detail onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat tussen de ziekenhuizen soms grote verschillen bestaan. Bij de diagnose heupfractuur waren er aanzienlijke verschillen tussen de percentages van mensen met een voorschrift voor opioïden voor buiten het ziekenhuis (20 tot 72 procent).

Ook varieerde de duur van de ontslagrecepten sterk. Van de recepten waarvoor een gebruiksduur kon worden vastgesteld had gemiddeld 78 procent een duur korter dan een week. Dit percentage varieerde tussen 40 en 98 procent.

‘Verschil groter dan verwacht’

Anke Lambooij, apotheker en onderzoeker bij het IVM zegt het volgende over het opioïden gebruik: “Hoewel we wel verwachtten dat er verschillen tussen ziekenhuizen zouden zijn, zijn deze verschillen groter dan we hadden verwacht. Het wijst er wel op dat de artsen in sommige ziekenhuizen terughoudender kunnen en zouden moeten zijn met het voorschrijven, zonder dat dit tot meer pijn leidt bij de patiënten.”

Lambooij vervolgt: “Er is sinds vorig jaar een generieke richtlijnmodule ‘Gepast opioïdengebruik’, nu is het zaak deze ook in de praktijk te gaan toepassen. En het voorschrijven van opioïden zal, ook in de ziekenhuizen, gemonitord moeten worden.”