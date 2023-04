Grote verschillen tussen gemeenten bij jongeren met jeugdzorg

Het aantal jongeren in jeugdzorg is het laatste jaar gelijk gebleven. Wel zijn er grote verschillen tussen regio’s te zien. In Amsterdam ontvingen de meeste jongeren jeugdhulp, gevolgd door Den Haag en Utrecht. Daarnaast is meer jeugdzorg nodig bij huishoudens met lage inkomens.

In 2022 kregen 467.000 jongeren een of meer vormen van jeugdzorg. Dat zijn er ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Dit betekent dat 10,5 procent van de jongeren tot 23 jaar in Nederland jeugdzorg ontvangt. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van jeugdzorg. Vooral jongens van 8 tot 12 jaar en meisjes van 12 tot 18 jaar ontvangen jeugdhulp. Dat blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS.

Regionale verschillen

Van de 452.000 jongeren met jeugdhulp woonden er 95.000 in Zuid-Holland. Zeeland had met bijna 11.000 het laagste aantal jongeren in de jeugdhulp. De meeste jongeren in jeugdhulp kwamen uit Amsterdam (21.000), Den Haag (16.000), Utrecht (12.000) en Rotterdam (11.000).

Wanneer wordt gekeken naar het aandeel van de jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren in de gemeente, blijkt dat in de gemeenten Tiel en Terneuzen meer dan 22 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp kreeg.

Sociaaleconomische verschillen tussen regio’s op het gebied van onder andere inkomen, eenoudergezinnen en zorggebruik kunnen hierbij een rol spelen. Daarnaast kunnen gemeenten eigen keuzes maken in de manier waarop ze de jeugdzorg vormgeven. De hoeveelheid en het soort jeugdzorg dat beschikbaar is kan daardoor verschillen per gemeente.

Meer jeugdhulp in huishoudens met lage inkomens

In Nederland wonen bijna 634.000 jongeren tot en met 22 jaar in een huishouden met een inkomen dat tot de laagste 20 procent behoort. Van hen ontving 15,7 procent jeugdhulp. Als het inkomen hoger is, daalt het aantal jongeren met jeugdhulp. In de 20 procent rijkste huishoudens kreeg 6,3 procent van de jongeren jeugdhulp.

Van alle 4,3 miljoen Nederlandse jongeren tot en met 22 jaar, waarvan het huishoudinkomen bekend is, kreeg in 2022 0,8 procent jeugdhulp met verblijf. In de 20 procent laagste inkomens kreeg 3 procent jeugdhulp met verblijf. Dat is bijna vier keer zo vaak.

Ook is er meer jeugdbescherming nodig bij huishoudens met lage inkomens. Bij gezinnen met een laag inkomen ontving 4 procent jeugdbescherming. In de rijkste huishoudens was dat 0,2 procent.

Minder jeugdbescherming

Het aantal jongeren met jeugdbescherming nam af met 6 procent ten opzichte van 2021. Ook het aantal jongeren met jeugdreclassering daalde, daar ging het om een percentage van 6,7 procent. Het aantal jongeren met jeugdhulp in combinatie met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering is gelijk aan eerdere perioden.