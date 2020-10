Grote zorgen over kwaliteit ouderengeneeskunde

“Ruim een derde is de zorg al aan het afschalen”, meldt de organisatie. Er zijn zorgen over kwaliteit en kwantiteit van de zorg: “Het oplopende aantal besmettingen geldt immers ook voor personeel. Steeds vaker ontstaan problemen in de bezetting door ziekte of quarantaine van zorgmedewerkers. Specialisten ouderengeneeskunde geven aan dat de werkdruk hoog is en dat het op een aantal plekken nu al lastig is om de basiszorg te blijven leveren”, aldus Verenso.

Bewoners niet gewassen

In het ziekenhuis kun je zorg volgens Verenso nog wel afschalen, maar in een verpleeghuis is dit naar haar mening lastiger. “In het verpleeghuis gaat het om bewoners. Daar kun je de zorg niet zomaar afschalen. Dat betekent dat bewoners niet gewassen worden of uit bed geholpen worden.” Maar Verenso maakt zich “misschien nog wel meer” zorgen over de kwetsbare ouderen thuis. “Uit de enquête blijkt dat huisbezoeken fors worden afgebouwd. Nog maar 44 procent kan die huisbezoeken op hetzelfde niveau houden.”

Voorzorgisolatie

Intussen maakt de stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking In De Zorg (SOVIDZ) zich opnieuw zorgen over de beperking van bezoekmogelijkheden aan en bewegingsvrijheid van senioren. Zo rept de organisatie van een instelling in Zevenaar waar alle bewoners van de vijftig huurappartementen dringend zou zijn verzocht minstens twee weken in hun eigen kamer te blijven. Zij mogen geen bezoek ontvangen. En van een instelling in Renkum moeten volgens SOVIDZ bewoners die bij een naaste thuis op visite gaan daarna tien dagen in ‘voorzorgisolatie’. Bij de eerste instelling waren wel enkele besmettingen, maar bij de tweede niet.

“Naast de instellingen die in deze periode bewonderenswaardig goed laten zien dat veilige én menselijke zorg mogelijk is, zelfs bij Covid-besmettingen, zijn er ook huizen die hun bewoners onnodig veel beknotten”, vindt de stichting. (ANP)