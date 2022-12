Guido van de Logt is per 1 december teruggetreden als bestuurder bij Stichting Heliomare Zorg en Onderwijs, een expertisecentrum voor onderwijs, revalidatie, arbeidsintegratie en bewegen en sport.

De terugtreding is in overleg tot stand gekomen, laat de organisatie weten. De raad van toezicht bedankt de bestuurder voor zijn inzet.

Van de Logt was sinds 1 juni 2020 bestuurder bij zowel Stichting Heliomare Zorg als Onderwijs en vormde samen met Jan Welmers de raad van bestuur. Van de Logt kwam toen over van Careyn. Daarvoor was hij voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Livio en eerder zat hij in de besturen van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en RMC Groot Klimmendaal.