Guido van Woerkom weg als voorzitter fysiotherapeuten

Van Woerkom was de afgelopen vijf jaar het boegbeeld van de beroepsvereniging van fysiotherapeuten. Nu KNGF in een nieuwe fase van ontwikkeling komt, vindt hij het tijd om ruimte te maken voor nieuw leiderschap bij deze grootste beroepsvereniging in de eerste lijn.

Van Woerkom: “KNGF zet stappen in de samenwerking met Stichting Keurmerk Fysiotherapie om zo te komen tot één robuust kwaliteitsregister voor praktijken en fysiotherapeuten. Daarnaast voeren we intensief overleg over het terugbrengen van de fysiotherapie in de basisverzekering.”

Het bestuur van KNGF betreurt het vertrek van de voorzitter en bedankt hem voor zijn ‘niet aflatende inzet’ in de afgelopen jaren voor de vereniging en voor zijn bijdrage aan de verbetering van de positie van fysiotherapeuten in het zorgstelsel.

KNGF bestuur gaat op zoek naar een opvolger. (ANP)