Gupta: Na coronacrisis kan kwart policonsulten op afstand

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport.

Tijdens de coronacrisis is het aantal reisbewegingen van patiënten naar het ziekenhuis met 67 procent gedaald. Maar er zijn wat betreft polikliniekconsulten maar 31 procent minder afspraken gedaan, omdat het aantal consulten via de telefoon of beeldbellen is vervijfvoudigd, tonen onderzoekers Koen Merkus en Niels Hagenaars van Gupta in het rapport.

Op afstand

De onderzoekers schatten in dat 80 procent van de toename in (beeld)belconsulten behouden kan blijven zonder daarvoor grote stappen te hoeven zetten. Daarmee concluderen ze dat 54 procent van alle ziekenhuisbezoeken voor een policonsult straks op afstand kunnen plaatsvinden. Bij diagnostiek kan een derde van de afspraken lokaal worden opgevangen.

Volgens Merkus en Hagenaars biedt het verminderen van ziekenhuisbezoeken voordelen voor arts en patiënt. ““Voor een polibezoek van tien minuten ben je zo een halve dag kwijt. En daar komen kosten voor reizen en parkeren nog bij”, stelt Merkus. En volgens hem komt er ook extra ruimte voor artsen om patiënten te helpen die echt naar het ziekenhuis moeten komen..

Verduurzaming

Tegelijkertijd ziet Gupta een grote kans om de ziekenhuiszorg te verduurzamen door bij de herstart van reguliere zorg op afstand werken nog makkelijker te maken. Gupta heeft uitgerekend wat de mogelijke besparing in co2-uitstoot kan zijn door het verminderen van het aantal fysieke bezoeken aan het ziekenhuis. Tijdens de coronacrisis is volgens de onderzoekers al 30 kiloton co2-uitstoot bespaard. Als 25 procent van de polibezoeken structureel op afstand uitgevoerd kan worden, ziet Gupta een jaarlijkse besparing van 75 kiloton voor zich.

Dus moedigen de onderzoekers de sector aan om te zorgen dat die zorg op afstand ook zoveel mogelijk behouden blijft. Daarvoor moet beeldbellen verder vergemakkelijkt worden. En ze opperen om patiënten te belonen voor het gebruik van zorg op afstand, door ze bijvoorbeeld extra snel aan de beurt te laten.

‘Standaard op afstand’

“Het risico bestaat dat we geleidelijk weer vervallen in ‘kom naar het ziekenhuis en misschien kan het daarna ook digitaal’. In plaats daarvan is het nodig dat de grondhouding is: ‘de standaard is op afstand, u hoeft alleen te komen als dit echt nodig is’, zoals nu noodgedwongen door de coronacrisis al is ontstaan”, schrijven ze.