Gupta Strategists: focus bij zelfstandige klinieken zorgt voor ruimte voor meer patiënten

De zorg in zelfstandige klinieken is van dezelfde of betere kwaliteit dan in ziekenhuizen. De wachttijden in klinieken zijn korter en de patiënttevredenheid ligt hoger. Tegelijkertijd zijn de tarieven gemiddeld 4 tot 5 procent lager dan de gemiddelde tarieven van ziekenhuizen. Dit blijkt uit onderzoek van Gupta Strategists in opdracht van ZKN. Klinieken kunnen dan ook, in samenwerking met ziekenhuizen, meer zorg aan.

Branchevereniging ZKN heeft adviesbureau Gupta Strategists gevraagd een onafhankelijke vergelijking te maken tussen zelfstandige klinieken en algemene ziekenhuizen op het gebied van heupartrose, staar en huidkanker. Directeur Paulette Timmerman van ZKN stelt dat de aanbeveling om meer samen te werken, zoals die wordt omschreven in het onderzoek, past bij de beweging naar passende zorg, zoals ook in het Integraal Zorgakkoord staat. Timmerman stelt voor om samen te bekijken wie wat doet op het gebied van medisch-specialistische zorg en voor welke patiënt. “Daar hoort een partnership tussen zbc’s en ziekenhuizen bij. Op veel plekken in het land bestaat zo’n samenwerking al, maar de tijd is meer dan rijp om dit te verstevigen. Ziekenhuizen en klinieken zijn wat ons betreft complementair.”

Focus

De oorzaak van de positieve uitkomst van de vergelijking zien ZKN en Gupta Strategists bij de focus. Klinieken focussen zich op een specifiek medisch-specialistisch zorggebied, waarbinnen zorg wordt geboden via een efficiënt en strak georganiseerd proces.

Marktprikkels in stand houden

Op systeemniveau is het volgens Gupta van belang om marktprikkels in stand te houden, passende contractafspraken te maken en transparantie van klinieken te vergroten.

Ruimte beschikbaar

In 2021 gingen 1,1 miljoen patiënten voor hun medisch-specialistische zorg naar een kliniek. Klinieken leveren momenteel bijna 16 procent van de medisch-specialistische zorg in Nederland. Volgens ZKN kunnen er op dit moment 10 procent extra patiënten geholpen worden in zbc’s. Timmerman: “En er is nog veel meer ruimte beschikbaar op het gebied van zorgcapaciteit. We kunnen heel veel patiënten helpen. In de coronatijd zijn er 25 tot 30 procent meer patiënten geholpen in de klinieken en dat zonder extra personeel. Dat geeft aan dat er veel meer kan als we het systeem anders inrichten dan we nu doen.”