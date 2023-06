Guus Bannenberg neemt afscheid van Tragel

Bestuurder van Tragel Guus Bannenberg gaat met pensioen. Zijn opvolger Hans Biezemans neemt vanaf 1 juli zijn taken over.

Bannenberg werkte zeven jaar bij Tragel. In zijn bestuursperiode zijn stappen gezet in het werven van nieuwe medewerkers. Zo wist Tragel nieuwe collega’s aan te trekken en op te leiden via de interne BBL-opleiding en vanuit Spanje. Ook is er in zelfstandige teams geïnvesteerd en ging specifieke aandacht uit naar passende woonvoorzieningen voor de cliënten. “Met bijzonder veel plezier heb ik samen met bewoners, medewerkers, vrijwilligers en vertegenwoordigers gewerkt aan het grote thema Samen Doen!”, blikt Bannenberg terug.

Wissel van de wacht

Hans Biezemans wordt per 1 juli de nieuwe bestuurder van Tragel. Hij werkte tot voor kort bij ouderenzorgorganisatie Catharina, thuis op Voorne.

Ook de raad van toezicht (rvt) van Tragel verwelkomt nieuwe gezichten. Jan Hendrikx, toezichthouder, eigenaar van een financieel adviesbureau en voormalig registeraccountant, treedt toe tot de auditcommissie. Michiel Vermaak, arts voor verstandelijk gehandicapten, straatdokter in Rotterdam en zelfstandige behandeldienst bij Novicare, treedt toe tot de commissie Kwaliteit & Veiligheid. Hendrikx en Vermaak zijn per 1 juni benoemd als nieuwe leden. Zij volgen Willem Verhage en Ronaut den Hollander op, die hun maximale zittingsterrein hebben bereikt.