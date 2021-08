Haaglanden Medisch Centrum stapt over op horizontaal toezicht

Interessant voor u

Nieuws Door overstroming getroffen kindcentrum verhuist tijdelijk naar Brunssum Kindcentrum Adelante in Houthem verhuist tijdelijk naar Brunssum omdat het pand zo zwaar beschadigd is door de overstromingen vorige maand dat het niet gebruikt kan worden voor onderwijs en revalidatie. De herstelwerkzaamheden zullen nog geruime tijd in beslag nemen, aldus Adelante. Lees verder

Nieuws Friese apothekers willen pilot voor uitbreiding van vaccinatierol Apothekers in Friesland willen hun rol uitbreiden bij een mogelijke vervolgvaccinatie in de strijd tegen corona. De Friese Apothekersorganisatie onderzoekt of een pilot in de noordelijke provincie mogelijk is. Lees verder

Nieuws PostNL start met bezorging zelftesten Eerder maakte VWS bekend dat elk huishouden twee coronazelftesten krijgt. De brieven hiervoor werden vorige week bezorgd, maar het duurt nog tot begin september tot de laatste brief is aangekomen. De zelftesten konden maandag voor het eerst besteld worden en al snel bleek dat de website hiervoor haperde. Dinsdag werkte de site wel weer. Hoger […] Lees verder

Nieuws Geboortegolf door corona: sinds maart 4500 meer baby’s De coronacrisis zorgt voor een sterke stijging van het aantal geboortes. Sinds maart worden elke maand gemiddeld 1100 baby’s meer geboren dan vorig jaar: een toename met acht procent. Het afgelopen kwartaal werden de meeste baby’s geboren sinds 2010. Lees verder