Dat bevestigt Combinatie Jeugdzorg aan het Eindhovens Dagblad. Dinsdagavond kregen betrokkenen bericht hierover van de organisatie, die kantoren heeft in Eindhoven, Helmond en Veldhoven.

“Via een phishingmail is een hacker terechtgekomen in de mailbox van onze medewerker”, aldus dit bericht. “Het betreffende account is daarna ‘veiliggesteld’ om verdere schade te voorkomen. Helaas hebben wij moeten vaststellen dat ook uw mailadres in handen is gekomen van onbevoegde personen.” (ANP)