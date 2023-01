Hadoks verwelkomt Stijn Strous als nieuwe bestuursvoorzitter

Stijn Strous wordt per 1 maart van dit jaar de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Hadoks, een huisartsenorganisatie in de regio Haaglanden.

Strous was de afgelopen jaren directeur bij zorggroep IZER. Per 1 januari 2022 is deze organisatie, samen met drie andere organisaties, gefuseerd tot Rijnmond Dokters, een coöperatie van samenwerkende huisartsen. Momenteel bekleedt hij nog de functie van algemeen directeur bij Rijnmond Dokters.

Onder druk

“De eerstelijn is dynamisch, maar staat daarmee ook onder druk”, zegt Strous. “Zowel op de dag als in de ANW, waar nu een hoop veranderingen plaats vinden in korte tijd. Ik wil me inzetten om vanuit de organisatie Hadoks de aangesloten huisartsen optimaal te kunnen ondersteunen, zodat zij de zorg kunnen blijven leveren op een kwalitatief hoog niveau en met aandacht voor toekomst bestendige inrichting van de huisartsenzorg.”