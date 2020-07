Haga ziekenhuis weer in fout met patiëntgegevens

Het HagaZiekenhuis is opnieuw de fout in gegaan met patiëntgegevens. Twee jaar lang heeft het hospitaal gegevens van patiënten van de KNO-afdeling gedeeld met een bedrijf terwijl dat niet conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) gebeurde. Dat heeft Haga bekendgemaakt.

De patiënten vulden voor een consult vragenlijsten in die waren ontwikkeld door het bedrijf Outcome Measurement. De antwoorden hielpen een specialist sneller een diagnose vast te stellen, schrijft het ziekenhuis. De antwoorden werden zowel in het patiëntendossier als in de database van het bedrijf opgeslagen.

Privacyregels

Omdat de methode zo succesvol was, wilde het ziekenhuis bekijken of die ook bij andere poliklinieken kon worden gebruikt. Tijdens dat onderzoek bleek dat de vragenlijsten niet aan de AVG-privacyregels voldoen. Zo is niet goed uitgelegd hoe de ingevulde gegevens worden gebruikt, is er niet duidelijk genoeg gevraagd om toestemming voor het gebruik van de gegevens en was er geen geldige overeenkomst tussen het ziekenhuis en het bedrijf.

Stoppen

Reden voor Haga direct te stoppen met de vragenlijsten en een externe partij in te schakelen om na te gaan hoe het verkeerd is kunnen gaan. “Het ziekenhuis betreurt het dat wat hier gebeurde niet voldeed aan de kwaliteitseisen die het HagaZiekenhuis hanteert”, staat in het persbericht.

Saillant detail is dat een medisch specialist van het HagaZiekenhuis mede-eigenaar is van Outcome Measurement. Maar dat zou bekend zijn bij het ziekenhuis, schrijft Haga.

Patiënten

Volgens het ziekenhuis zijn alle betrokken patiënten vandaag geïnformeerd. Volgens Omroep West zou het om 6493 mensen gaan.

Het is niet de eerste keer dat het ziekenhuis in opspraak raakte vanwege persoonsgegevens. In 2018 werd bekend dat zorgmedewerkers zonder toestemming het dossier van realityster Barbie hadden bekeken. Een medewerker van het ziekenhuis werd vorig jaar ontslagen omdat ze patiëntgegevens in een winkelwagentje van een supermarkt liet liggen. Ze had het papier gebruikt als boodschappenlijstje. (ANP)