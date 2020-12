HagaZiekenhuis benoemt tijdelijk directeur medische zaken

Bij het HagaZiekenhuis is Hoefsmit de opvolger van Karel Rondaij, die stopt na de maximale benoemingstermijn van zes jaar. Hij gaat weer fulltime als reumatoloog aan de slag. Samen met directievoorzitter Carla van de Wiel vormt Hoefsmit voorlopig de directie van het HagaZiekenhuis. Zodra duidelijk is hoe de ontvlechting van Reinier Haga Groep vorm krijgt, wordt een besluit genomen over de nieuwe bestuursstructuur.

Hoefsmit studeerde geneeskunde in Leiden en bedrijfskunde in Rotterdam. Hij werkte in het verleden onder meer voor Haaglanden Medisch Centrum, Nij Smellinghe, Integraal Kankercentrum Nederland, Pasana Ouderenzorg Dokkum, Kinder- en Jeugdpsychiatrie De Jutters in Den Haag en IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord.