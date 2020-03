Handchirurgen: pas op met klussen in quarantaine

Handchirurgen vrezen een toename van het aantal klusongelukken doordat veel mensen thuiszitten vanwege de corona-uitbraak. In deze tijd van quarantaine en sociale onthouding slaan heel wat mensen aan het klussen in en rond het huis, zeker nu het voorjaar is aangebroken. De Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) roept iedereen die met gereedschap in de weer gaat op zich goed voor te bereiden.