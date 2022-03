Handreiking duurzame inzetbaarheid zorgpersoneel

VHPG-Oost, de Vereniging voor HR Professionals in de Gezondheidszorg, stelt via haar website de Handreiking Duurzame Inzetbaarheid kostenloos beschikbaar voor alle zorginstellingen in Nederland.

Dit instrument is bedoeld voor organisaties die werk willen maken van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Met de handleiding zouden instellingen “meteen aan de slag kunnen”, aldus VHPG-Oost.

De handreiking is mogelijk gemaakt door financiering van de VHPG Regio Oost en door onderzoekers lectoraat HRM onder leiding van Annet de Lange van de HAN University of Applied Sciences Arnhem-Nijmegen in samenwerking met HR-professionals in de zorg. Door de financiering kan de handleiding kosteloos worden aangeboden aan alle zorgorganisaties.