Handreiking en awards op Mensgerichte Zorg Conferentie  

Planetree, specialist in mensgerichte zorg, organiseerde op 11 mei de Mensgerichte Zorg Conferentie met als thema ‘Stel je voor’. Een dag vol sprekers en activiteiten maar ook awards en een handreiking.

De conferentie had als doel het inspireren met nieuwe inzichten en praktijkvoorbeelden. Een manier om mensen, voornamelijk zorgprofessionals, op een nieuwe manier naar de zorg te laten kijken.

Sander de Hosson

Dit jaar ging de Mensgerichte Persoons Award naar Sander de Hosson. De longarts van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen heeft de award mogen ontvangen door “zijn uitzonderlijke inzet op het gebied van mensgerichte zorg”.

De Hosson schrijft onder andere boeken over palliatieve zorg en Advance Care Planning, iets waar hij zich ook sterk voor inzet. Hij ziet de award daarom ook als een aanmoediging om door te gaan: “Het is uiterst belangrijk om de kwaliteit van leven voor mensen die niet meer beter worden zo goed mogelijk te houden.”

Innovatielab van Sevagram

Ook reikte Planetree een Innovatie Award uit. Deze is dit jaar gegaan naar het Innovatielab van Sevagram, wat een onderdeel is van de Planetree-organisatie. De jury, bestaande uit meerdere zorgprofessionals, is tot deze keus gekomen door de originele manier waarop innovatie een plek heeft gekregen binnen Sevagram.

Verder heeft Sevegram ook de gouden certificering voor excellente mensgerichte zorg ontvangen voor negentien locaties.

Jan Megens

Programmadirecteur wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO) bij VWS, Jan Megens, ontving tijdens de conferentie een handreiking. Bestaande uit een bundel van innovatieve oplossingen voor mensgerichte en duurzame zorg voor de toekomst.

De handreiking komt voort uit ‘Design the Future’, een initiatief dat Planetree eind vorig jaar begon. In een traject van ruim vijf maanden werkten zorgmedewerkers, beleidsbepalers en ontwerpers ideeën uit die bijdragen aan een duurzame en mensgerichte zorg in de toekomst. Het traject kom voort uit de design thinking methode. Een methode die vaak gehanteerd wordt bij het oplossen van complexe problemen.