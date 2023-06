Hans Hendrikx nieuw lid raad van toezicht Cicero Zorggroep

Hans Hendrikx zal per 1 juli 2023 toetreden tot de raad van toezicht van Cicero Zorggroep in Brunssum.

Hendrikx (1960) is oorspronkelijk opgeleid als psychiater en heeft een brede achtergrond in de (geestelijke) gezondheidszorg en is geneesheer directeur bij Vincent van Gogh. Daarnaast heeft hij een aantal bestuurlijke functies bekleed. Tot voor kort was hij lid van de raad van bestuur van Vigo.

Ook vervult hij diverse nevenfuncties. Hij is op dit moment vicevoorzitter van de raad van toezicht van Stichting Pergamijn. Eerder zat hij in de toezichtsraden van onder meer Sint Jozef Wonen en Zorg, Diomage en Stichting Unitus. De raad van toezicht zegt in Hendrikx een professionele en breed georiënteerde bruggenbouwer te zien.