Hans Hendrikx stapt uit raad van bestuur VIGO

Hendrikx heeft de afgelopen periode de zorginhoudelijke portefeuille in het bestuur ingevuld. Daarvoor fungeerde hij gedurende acht jaar als geneesheer-directeur en lid van het bestuursteam van dochterorganisatie Vincent van Gogh. Hij kiest voor meer balans tussen werk en privé en wil de jaren tot aan zijn pensionering graag weer als psychiater aan het cliëntenwerk besteden.

VIGO

De raad van toezicht respecteert dit besluit en is Hendrikx bijzonder erkentelijk voor de bijdrage die hij als bestuurder aan VIGO heeft geleverd. “Mede dankzij de inzet en betrokkenheid van Hans zijn belangrijke stappen gezet in de ambitie van VIGO om mensen in alle fasen van het leven te kunnen bedienen met een integraal aanbod van begeleiding en behandeling”, aldus Harm van Veldhuizen, voorzitter raad van toezicht. “We nemen afscheid van een integere en betrokken bestuurder met hart voor de zorg en voor de cliënt. We zijn blij dat hij als psychiater nog betrokken blijft bij VIGO.”

Raad van bestuur

De raad van toezicht is inmiddels gestart met de werving van een nieuw lid van de raad van bestuur met zorginhoudelijk profiel die, samen met bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis en bestuurslid Michiel Heerkens, verder uitvoering gaat geven aan de ambities van VIGO.