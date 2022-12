Harry Bosma is sinds oktober 2021 bestuurder bij Octant. Daarvoor heeft hij ruim tien jaar in bestuurs- en directiefuncties gewerkt bij verschillende verstandelijke gehandicaptenzorgorganisaties. Bosma is tijdens de algemene ledenvergadering op 29 november 2022 benoemd tot voorzitter van KansPlus. Hij volgt Harold de Graaf, op die tot april 2022 voorzitter was van KansPlus.