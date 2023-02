Hart- en vaatpatiënten zitten minder door slimme bewegingsmeter

Patiënten in de interventiegroep kregen naast het standaard revalidatieprogramma voorlichting over de risico’s van te veel zitten. En kregen een slimme bewegingsmeter mee naar huis. Na drie maanden zat meer dan de helft van deze groep minder dan 9,5 uur per dag. Bij de controle groep, met alleen het revalidatieprogramma, was dit een kwart. Ook de gemiddelde zittijd nam af met 1,6 uur.

Slimme bewegingsmeter

Onderzoeker Bram van Bakel: “Patiënten in de onderzoeksgroep kregen een slimme bewegingsmeter mee naar huis. Deze werd gekoppeld aan hun smartphone. Zo kregen patiënten en verpleegkundigen te zien hoeveel zij zaten op een dag. En de bewegingsmeter ging trillen na een half uur achter elkaar zitten.” Naast de bewegingsmeter kregen patiënten voorlichting over de risico’s van te veel zitten. Samen met een revalidatieverpleegkundige werden doelen gesteld om minder te zitten.

Gedragsverandering

De deelnemers waren gemotiveerd en toonden zich creatief. Patiënten zijn bereid om hun gedrag te veranderen, zegt onderzoeksleider Thijs Eijsvogels: “Ons onderzoek laat ook zien dat je zitgedrag best makkelijk kunt veranderen, maar niet als je mensen aan hun lot overlaat. Nu we hebben aangetoond dat we de zittijd kunnen verkorten, gaan we een nieuwe studie opzetten waarin we ook de gezondheidswinst hierbij kunnen aantonen.”