HartKliniek zet in op digitalisering anderhalvelijnszorg

HartKliniek, een zorgaanbieder gericht op hart- en vaatziekten met elf locaties in Nederland, heeft een beveiligde online infrastructuur in gebruik genomen. Daarmee kan de instelling medische data op elke locatie toegankelijk maken en delen met vakgenoten.

De zorgaanbieder hoopt met het nieuwe datamanagement-systeem van leverancier Siemens Healthineers de hartzorg efficiënter te maken. Dat is nodig ook, stelt HartKliniek, aangezien de zorgvraag toeneemt en patiënten met hartklachten niet altijd naar het ziekenhuis hoeven. Anderhalvelijnszorg, het aanbieden van medisch specialistische zorg buiten de muren van het ziekenhuis, zou een uitkomst kunnen zijn.

Partnership

Middels een partnership met Siemens Healthineers poogt HartKliniek deze manier van hartzorg met hulp van technologie verder vorm te geven. Het stelt cardiologen in staat om via syngo.share medische gegevens eenvoudig en veilig op te slaan in de cloud en te delen met collega’s.

Technologie nodig voor kwaliteit van zorg

“Alles draait bij ons om het dichterbij brengen van de zorg naar de patiënt. Hierbij streven we in de eerste plaats naar regionale samenwerkingsmodellen en een naadloze samenwerking met huisartsen en ziekenhuizen om optimale zorg te bieden. Altijd en overal toegang hebben tot medische gegevens is daarbij essentieel”, aldus chief operating officer Willem Baars in een verklaring. “Technologie is nodig om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dankzij het partnership met Siemens Healthineers beschikken we nu over een écht hoogwaardige en veilige oplossing en kunnen we doorlopend blijven verbeteren en vernieuwen.”