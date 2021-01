Hartrevalidatie-app MST biedt alternatief voor fysieke revalidatie

Het Medisch Spectrum Twente (MST) is onlangs gestart met de hartrevalidatie-app CureYou. Door de coronamaatregelen is het volgen van fysieke hartrevalidatie beperkt mogelijk. De app biedt een alternatief voor deze zorg.

De app biedt een op maat gemaakt revalidatieprogramma voor iedere patiënt. Gebruikers kunnen ermee werken aan een gezonde en vitale leefstijl na een cardiologische ingreep, zoals een hartoperatie. CureYou is een samenwerking tussen Thorax Centrum Twente van MST en Pro-F Professionele Fysiotherapie uit Enschede.

Beperkte mogelijkheden

Door de beperkende coronamaatregelen is het niet mogelijk om met grote groepen patiënten bij elkaar te komen voor revalidatie. Het gaat echter om jaarlijks 180.000 patiënten in Nederland die behandeld worden om hartaandoeningen, en allen in aanmerking komen voor hartrevalidatie. De app CureYou is daarom in een versneld tempo ontwikkeld, aldus MST.

Kennis gebundeld

In de app wordt kennis van leefstijlcoaches, verpleegkundig consulenten hartrevalidatie, cardiologen, psychologen, fysiotherapeuten en diëtisten worden via leefstijl- en informatiemodules beschikbaar gemaakt voor patiënten. De modules bevatten presentaties, video’s en tips over uiteenlopende onderwerpen zoals voeding, beweging, stress, ontspanning, stoppen met roken en slaap. Daarnaast is er de mogelijkheid tot live groepssessies, e-consult en revalidatie op afstand binnen een beveiligde omgeving.

Impact levensverwachting

Goede revalidatie draagt bij aan een betere levensverwachting, benadrukt Frits de Man, als cardioloog verbonden aan MST. “Voor goed herstel na een hartinfarct of hartoperatie is hartrevalidatie van groot belang. Patiënten die een dergelijk programma volgen, blijken een betere levensverwachting te hebben en minder vaak te worden opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens de hartrevalidatie wordt uitgebreid stil gestaan bij gezonde voeding, het belang van bewegen, omgaan met stress en goed slapen. De grootste boosdoener van hart- en vaatziekten is immers een ongezonde leefstijl.”