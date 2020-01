Havenpolikliniek moet op zoek naar nieuw onderkomen

Het Havenziekenhuis bleek na jaren van structurele verliezen in 2017 niet zelfstandig door te kunnen gaan. Het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad ziekenhuis en IJsselland ziekenhuis hebben toen delen van de zorg overgenomen. In het oude ziekenhuis werden poliklinieken door de ziekenhuizen verzorgd en werd ouderenzorgorganisatie Havenue gevestigd. Beide moeten nu op zoek naar een nieuwe locatie.

Het Havenziekenhuis voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, stellen de ziekenhuizen. Het gebouw is verkocht aan een vastgoedontwikkelaar die de locatie gaat herontwikkelen. De ziekenhuizen hebben gekeken naar een alternatieve locatie voor de Havenpolikliniek in zijn geheel, maar in het centrum is geen geschikt en betaalbaar alternatief gevonden. Momenteel bekijken de ziekenhuizen waar hun poliklinieken gehuisvest worden.

Woordvoerder Noesja Hoffschlag: “We weten nu nog niet zeker waar de poliklinieken gehuisvest worden. Zodra we weten waar de zorg voortgezet gaat worden, zullen we daarover met alle betrokkenen communiceren. We begrijpen dat veel Rotterdammers het betreuren dat er na zoveel jaar een eind komt aan de Havenpolikliniek, het voormalige Havenziekenhuis.”