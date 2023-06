Healthcare4Ukraine stuurt operatiekamer naar Oekraïens ziekenhuis

Healthcare4Ukraine stuurt een complete gebruikte operatiekamer naar het westen van Oekraïne. De hulporganisatie, aangejaagd door de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en pensioenorganisatie PGGM, brengt de medische spullen naar Unbroken, een medische centrum in de stad Lviv dat oorlogsslachtoffers behandelt en helpt bij hun revalidatie. Daar was dringend behoefte aan extra materiaal.

“De operatiekamer is nodig, omdat de oorlog nog verre van voorbij is”, legt hartchirurg Oleksiy Myshakivsky uit in een filmpje van Healthcare4Ukraine. “De vraag naar reconstructieve operaties groeit nog steeds.” Het medische centrum waar de chirurg werkzaam is, behandelt onder meer mensen die gewond zijn geraakt door landmijnen en kogels.

Hulpmiddelen en ambulances

De hulporganisatie stuurde sinds vorig jaar al diverse transporten met medische hulpmiddelen én ambulances naar het door oorlog verscheurde land. Chirurg Myshakivsky heeft er ter plekke in zijn vrije tijd de rol van logistiek manager op zich genomen.

Edwin Velzel, bestuurslid van Healthcare4Ukraine en CEO bij PGGM, merkt in dezelfde video op dat het risico bestaat dat de aandacht voor het leed van Oekraïners na verloop van tijd afneemt. “Terwijl je dagelijks ziet hoe belangrijk het nog is, hoe Oekraïne lijdt en er enorme verwoestingen worden aangericht, ook in ziekenhuizen.” Daarom is het volgens Velzel belangrijk het land te blijven ondersteunen met medische spullen. (ANP)