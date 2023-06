Healthcare4Ukraine stuurt volledig ingerichte operatiekamer naar Oekraïne 

Er zijn dertien eerdere zendingen gedaan met medicatie en medische hulpmiddelen, twee rapid response cars en twee ambulances. Producten zoals hemostatische verbanden, infuussystemen of dekens en slaapzakken worden via een fijnmazig netwerk verdeeld onder meer dan tachtig organisaties.

Vijftien transporten

Vooral in de gebieden achter de frontlinie is de nood in ziekenhuizen groot, zegt Oleksiy Myshakivskyy, hartchirurg in Lviv. Hij vervolgt: “Omdat de oorlog nog lang niet afgelopen is hebben we steeds meer gewonde mensen en is de vraag naar reconstructieve operaties groot.”

Healthcare4Ukraine stuurt dit jaar vijftien transporten met medicatie en medische hulpmiddelen naar Oekraïne. Zo’n transport heeft gemiddeld een waarde van 250 duizend euro. Het Regional Hospital in Lviv ontvangt de medicijnen en medische hulpmiddelen. Daar coördineert een betrokken chirurg het transport via klein vervoer naar de lokale slachtoffers en patiënten in heel Oekraïne.