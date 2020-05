Kees Heijblom legt eind 2020 zijn functie als lid van de raad van bestuur van Rivas Zorggroep neer. Heijblom, die sinds 2003 bestuurder was bij Rivas, gaat met pensioen.

Heijblom was eerder ook bestuurder van de Stichting Verpleeghuis Alblasserwaard-West, die in 2003 opging in de Stichting Rivas Zorggroep. Rivas roemt Heijblom als “stuwende kracht achter het principe van mensgerichte zorg” en om zijn “verbindende rol”, niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook ver daarbuiten.

De raad van toezicht start in juni 2020 met de werving en selectie van een nieuw lid van de raad van bestuur, naast de huidige voorzitter Michiel van Roozendaal.