Heineman medisch directeur Antoni van Leeuwenhoek

Met het vertrek van Emile Voest per 1 januari als medisch directeur was er een vacature in de raad van bestuur. Voest gaat zich na een periode van zeven jaar als bestuurder weer toeleggen op patiëntenzorg en vooral wetenschappelijk onderzoek. De raad van toezicht heeft Maas Jan Heineman nu benoemd als medisch directeur, totdat de functie definitief ingevuld gaat worden.

Heineman (68) was hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie bij de Universiteit van Amsterdam. Hij was ook hoofd en opleider bij de Vrouwenkliniek van het AMC en voorzitter van de Divisie Vrouw-Kind.

Patiëntenzorg

Heineman was van 2012 tot 2018 vicevoorzitter en vice-decaan van de raad van bestuur van het AMC, met de aandachtsgebieden patiëntenzorg, onderwijs & opleiding, kwaliteit & veiligheid, HR & personeel, medezeggenschap en allianties.

De raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek bestaat uit drie leden. Naast Heineman zijn dat René Medema (voorzitter en directeur wetenschap) en Marien van der Meer (directeur organisatie en bedrijfsvoering).