Helder bij aftrap Slimme Zorg Estafette: ‘Technologie moet van negatieve bijklank af’

“Zeker”, antwoordt Helder op de vraag of er te veel weerstand is tegen technologische innovaties voor ouderen. “Het idee is vaak dat technologie ingewikkeld is of het menselijke contact vervangt. Van dat beeld van koude technologie moeten we af.”

Slimme Zorg Estafette 2023

Helder ging in gesprek met presentator Stefan Weijers en wijkverpleegkundige Caroline Smeets bij de opening van de Slimme Zorg Estafette. Dat jaarlijkse evenement biedt ruim 180 activiteiten die een maand lang in de vier windstreken aangeboden worden, allemaal gericht op de inzet van technologie in de zorg.

Zelfredzaam door technologie

De minister wijst erop dat in de praktijk veel ouderen zich juist zelfredzamer en sterker voelen dankzij technologische ondersteuning. Ze wijst zorgverleners, patiënten en techbedrijven aan als belangrijke spelers om technologie breder en slimmer in te zetten. “We moeten leren door te doen en vooral versnellen.”

‘Fragmentatie aanpakken vanuit regio’

Later in de online opening schoven onder meer Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie in de ggz, en Zilveren Kruis-topvrouw Georgette Fijneman aan. Scheepers wees op de enorme fragmentatie en het gebrek aan digitale koppelingen die de digitale ondersteuning in de weg zit. “We kunnen in plaats van wachten tot alles perfect is beter goede initiatieven al omarmen en die dan later aan elkaar verbinden.” Minister Helder kon zich daar in vinden en merkte op dat ze dit probleem vooral vanuit de regio wil aanpakken.