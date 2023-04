Helder: herijkingsonderzoek VG7-indicatie eind april verwacht

De zorg voor cliënten met een VG7-profiel loopt tegen een grens aan. Als de politiek niet snel over de brug komt, dreigt de afbouw van complexe gehandicaptenzorg, vreest VGN-directeur Theo van Uum. “Het signaal van het niet altijd toereikende tarief voor VG7 indicaties herken ik, neem ik serieus en bespreek ik met veldpartijen”, schrijft minister Conny Helder in een Kamerbrief .

De minister geeft te kennen dat de VG7-doelgroep dermate divers en complex is, dat een uniforme maatregel niet de oplossing is. “Om te zorgen voor een degelijke onderbouwing voor oplossingsrichtingen, heb ik meerdere onderzoeken uit laten voeren naar de zorgvraag van deze doelgroep en hoe om te gaan met de signalen van tekorten”, aldus de bewindsvrouw.

NZa-kostenonderzoek

Om de complexe zorg kostendekkend te maken, worden het VG7-zorgprofiel en de daarop gebaseerde passende tarieven geactualiseerd. Momenteel voert KPMG een herijkingsonderzoek uit naar mogelijk onderscheidende kenmerken voor mensen met een VG7-indicatie. Eind april wordt het eindrapport verwacht, waarmee duidelijk moet worden of er binnen het zorgprofiel een splitsing gemaakt kan worden op basis van cliëntkenmerken voor deze doelgroep. Een kostenonderzoek door de NZa staat op de planning. “Dat zal duidelijkheid moeten geven over de passendheid van het tarief voor VG7 en vervolgens voor 2025 e.v. tot aangepaste tarieven leiden”, aldus Helder.

Tijdelijke maatregelen

“Wachten op d i e aangepaste tarieven voor 2025 is echter geen optie. Zeker in combinatie met de noodzakelijke investeringen, toenemende inflatie, de gestegen energiekosten en kosten voor personeel niet in loondienst (PNIL)”, stelt VGN-directeur Van Uum. De VGN heeft de vaste Kamercommissie van VWS daarom gevraagd om er bij minister Helder op aan te dringen dat er binnenkort 80 miljoen euro beschikbaar komt.

Helder schrijft in haar brief met het veld in gesprek te zijn over tijdelijke mogelijkheden tot 2025. “Om dit al langer bestaande probleem op te lossen moeten zorgaanbieders, zorgkantoren en de overheid elkaar vinden in oplossingen op korte en middellange termijn”, aldus de minister. Goed werkgeverschap, gebruik maken van practice en/of evidence based methoden, goede voorbeelden en deze uitwisselen zijn daarbij onverminderd belangrijk, stelt Helder. Daarom start zij samen met de partijen die aan de Toekomstagenda gehandicaptenzorg werken een ontwikkelprogramma complexe zorg. Daarin worden zorgorganisaties verder ondersteund om aan de slag te gaan met deze thema’s. De minister komt naar verwachting in mei met een update over het onderzoek naar de onderscheidende kenmerken voor mensen met een VG7-indicatie.