Helder: ‘Je kunt je afvragen of je je ouders bij het verpleeghuis wilt afleveren’

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport vindt dat mensen te vaak te laat nadenken over de toekomstige woonsituatie van ouderen. Als het thuis niet meer gaat, is er dan nog maar een oplossing; het verpleeghuis. In NRC zegt ze: “Je kunt je afvragen of je je ouders daar wil afleveren.”

Helder wordt geïnterviewd omdat ze haar eerste jaar als minister achter de rug heeft. Ze stelt dat mensen elkaar meer moeten helpen omdat het bouwen van meer verpleeghuizen door het personeelstekort niet meer houdbaar is. Ze stelt voor dat ouderen met hun kinderen moeten nadenken over wat ze later belangrijk vinden, naar welke woning ze willen verhuizen en kijken of ze geld opzij kunnen zetten.

Zelfstandig thuis

“Nu denken mensen hier vaak helemaal niet over na, gaat het thuis niet meer en is er vaak nog maar een oplossing over: opname in het verpleeghuis. Je kunt je afvragen of je je ouders daar wilt afleveren. Liever houden we mensen zo lang zo zelfstandig dat ze thuis kunnen blijven wonen en die zorg niet nodig hebben.”

Kleine portemonnee

Helder realiseert zich dat niet iedereen zich financieel kan voorbereiden. Daarom werkt ze samen met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om voldoende woonvormen te bouwen voor ouderen met een kleine portemonnee.