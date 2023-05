Helder: ‘Subsidie voor bouw verpleegzorgplekken komt eraan’

De subsidieregeling voor de bouw van verpleegzorgplekken komt zeer binnenkort naar buiten. Dat zegt minister Helder tegen het journalistieke platform Pointer. Ook de kaders moeten er voor de zomer zijn.

Verpieteren achter de voordeur

Uit de rondgang van Pointer blijkt dat bij woningbouwcorporaties op dit moment veel vraagtekens zijn over de bouw van verpleegzorgplekken. Zo laat een corporatie weten: “Het is nog niet duidelijk wat we moeten gaan bouwen en hoe dit eruit moet komen te zien.” Hassan Najja, directeur Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, herkent die onduidelijkheid en maakt zich grote zorgen over het achterblijven van de plannen. Hij mist vooral regie vanuit de overheid. “Er is een opgave, maar wat het plan is, is nog niet duidelijk. Dat vind ik echt ontzettend jammer en ben ik ook teleurgesteld over. Als er een paar jongeren op straat tumult maken, dan springen we er met z’n allen bovenop, maar als het gaat om ouderen die verpieteren achter de voordeur dan gebeurt er niets. Omdat we daar ogenschijnlijk geen last van hebben.”

Duurdere woningen

Het gaat om 320 miljoen euro subsidie voor 20.000 seniorenwoningen in de sociale en middenhuur, die woningcorporaties voor 2030 zouden moeten bouwen. De 20.000 woningen maken deel uit van de 290.000 woningen die onderdeel zijn van de bouwagenda van het kabinet voor 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030.

Financiering door het rijk is hiervoor nodig, stelt Woonzorg Nederland, omdat deze woningen 10 procent duurder zijn dan reguliere woningen. “De hele vastgoedsector is debet aan het bouwen van het verkeerde product de afgelopen jaren”, zei Van Boven eerder tegen Skipr. “We hebben eengezinswoningen gebouwd, terwijl we hadden moeten nadenken over typen woonvormen die nodig zijn om de vergrijzing op te vangen. Er zijn wel voorbeelden van nieuwe typen woonvormen en mensen organiseren zelf nieuwe woonvormen. Er gebeurt wel wat, maar het heeft nog een paar jaar nodig om goed op stoom te komen.”

Nieuw ingeslagen weg

Nieuwe reguliere verpleeghuisplekken komen er de komende jaren niet of nauwelijks bij, het huidige kabinet besloot dat aantal namelijk te bevriezen op 130.000. Dit terwijl er door de vergrijzing wel steeds meer ouderen zullen bijkomen met een zorgvraag, bijvoorbeeld vanwege dementie. Mensen willen zelf ook langer thuis wonen; zo is de motivatie van minister Helder voor de nieuw ingeslagen weg. Daarom wordt er door haar vol ingezet op het realiseren van het alternatief: de verpleegzorgplek.

Langs de regio’s

Helder stelt in de reactie ook zelf langs de regio’s te gaan om te horen waar woning woningbouwcorporaties tegenaan lopen bij het realiseren van verpleeghuisplekken. “En dan kijk ik natuurlijk ook of wij kunnen helpen om te zorgen dat het wel voortgaat.”