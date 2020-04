Helen Mertens neemt het roer over bij het Maastricht UMC+

Het Maastrichtse universitair medisch centrum krijgt in de zomer een nieuwe bestuursvoorzitter in de persoon van Helen Mertens. Zij neemt het stokje over van Marja van Dieijen – Visser, die in juni de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Dat heeft het Maastricht UMC+ dinsdagmiddag bekendgemaakt. Mertens, die van huis uit gynaecoloog is en in maart 2017 toetrad tot het Maastrichtse bestuur, wordt volgens het ziekenhuis de nieuwe bestuurder vanwege haar grote inlevingsvermogen, visie, inhoudelijke deskundigheid en bestuurlijke ervaring.

Eerder was ze onder meer medisch directeur en gynaecoloog in het Zuyderland ziekenhuis. Volgens de verklaring van het ziekenhuis zou ze ‘als geen ander in staat zijn om de ambities van het Maastricht UMC+ te verwezenlijken.

Afscheid

Dieijens – Visser heeft in totaal zeven jaar in het bestuur van het Maastricht UMC+ gezeten en was sinds november 2015 bestuursvoorzitter.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe snel het stokje wordt overgedragen. “Vanwege de bijzondere omstandigheden zal dat in onderling overleg afgesproken worden”, schrijft het ziekenhuis. Mertens zal in ieder geval voor 1 oktober aantreden.