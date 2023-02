Helft jonge jeugdzorgmedewerkers is liever zzp’er

Toch denkt ruim 80 procent dat dit niet ten goede zal komen aan de kwaliteit van de hulpverlening. Dit blijkt uit een onderzoek van Totta in opdracht van FNV. Aan het onderzoek deden 687 jeugdzorgwerkers mee, zowel werkend in loondienst als zzp’er.

Grote groep

Ongeveer de helft van de jongere jeugdzorgmedewerkers denkt er wel eens over na om het vaste dienstverband op te zeggen en de overstap te maken naar zzp’er. Sommigen zijn zelfs al bezig met de overstap. De gemiddelde leeftijd in de sector is 40 jaar.

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg, laat weten dat het dus over een grote groep jonge mensen gaat. “Als we nieuwe jeugdzorgprofessionals willen binden, moet er echt wat gebeuren. Uiteindelijk is een gezonde verhouding van mensen in vast dienstverband en zzp’ers beter voor iedereen”, aldus van der Aar.

Meer verdienen en minder druk

De meeste respondenten geven aan dat zij als zzp’er willen werken omdat er meer geld verdient kan worden. Daarnaast is de werkdruk lager, terwijl die in vaste dienst alleen maar toeneemt. Ook minder administratieve taken en meer zeggenschap over hun werkzaamheden zijn populaire aspecten.

Huidige zzp’ers geven aan misschien terug te willen komen. De voornaamste redenen hiervoor zijn: doorbetaling bij ziekte, pensioenopbouw en de samenwerking met collega’s. Van der Aar: “Flexibilisering van de sector kan gestopt worden als de arbeidsvoorwaarden verbeteren en het werk dus weer aantrekkelijk wordt. Dit zullen wij neerleggen bij de werkgevers tijdens de komende cao-onderhandelingen.”