Helft van de zorgmedewerkers vindt werkdruk te hoog

De helft van de zorgmedewerkers vond de werkdruk te hoog in het tweede kwartaal van 2022. Een halfjaar eerder was dat nog 44 procent. Dat meldt het CBS op basis van recent onderzoek naar de werkdruk en arbeidstevredenheid van werknemers in zorg en welzijn.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert elk tweede en vierde kwartaal een werknemersenquête uit. In het vierde kwartaal van vorig jaar vond nog 44 procent van de ondervraagden in deze sector de werkdruk te hoog. Ook in de twee metingen daarvoor was dit percentage lager dan nu.

Stressvol werk

Tussen het vierde kwartaal van 2020 en het tweede kwartaal van dit jaar nam de ervaren werkdruk het sterkst toe onder werknemers van de kinderopvang, de huisartsenzorg en de gezondheidscentra.

Naast de ervaren werkdruk is ook gemeten in welke mate werknemers een combinatie van hoge taakeisen en lage autonomie ervaren, ook wel aangeduid als ‘stressvol werk’. Gemiddeld in de zorg en welzijn had 29 procent stressvol werk, volgens de laatste meting van deze gegevens in het vierde kwartaal van 2021. Bij werknemers in de ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg (39 procent) en in de huisartsenzorg en gezondheidscentra (38 procent) was dit het hoogst. Werknemers in deze branches hebben zowel bovengemiddeld hoge taakeisen als een lage autonomie.