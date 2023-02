Heliomare kiest NEXUS als nieuwe epd-leverancier

De Noord-Hollandse zorg- en onderwijsinstelling Heliomare heeft een contract gesloten met NEXUS voor een elektronisch patiëntendossier (epd). Volgens beide partijen komt de overeenkomst de samenwerking in de keten ten goede.

Heliomare beschikt over ruim twintig locaties en ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen met als doel dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. “Heliomare innoveert om elke dag de beste zorg aan cliënten te kunnen bieden. Het nieuwe dossier kan dat ondersteunen”, zegt bestuurder Jan Welmers. Hij ziet de overeenkomst met NEXUS als een belangrijke stap in de richting van verdere digitalisering, zorginnovatie en samenwerking in de keten.

Leidende positie

Eric van Kooten, directeur van NEXUS Nederland, is eveneens in zijn nopjes met het contract. “Deze stap bekrachtigt de waarde van samenwerking in de keten en openheid van systemen.” Door de samenwerking met Heliomare verstevigt NEXUS haar leidende positie op de Europese revalidatiemarkt.