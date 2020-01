Hersennetwerk breidt verder uit

Hersenz is sinds de oprichting in 2014 gegroeid van vijf naar veertien partners. Het belangrijkste doel is om kennis te delen en de behandeling en begeleiding van mensen met hersenletsel te verbeteren. Voor de ontwikkeling en inzet van de behandelprogramma’s ‘Verder met hersenletsel’ en ‘Verder met afasie’ won Hersenz in 2016 de Herman Wijffels Innovatieprijs in de categorie Zorg.

Expertise

Nu deze extramurale behandeling op meer dan zestig locaties in Nederland beschikbaar is, is het tijd om uit te breiden naar intramurale zorg (Wlz) en begeleiding thuis (Wmo). De toetreding van ’s Heeren Loo past in dit nieuwe streven. ’s Heeren Loo heeft jarenlange ervaring met de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en kennisontwikkeling op dit terrein. Hersenz ziet deze expertise in combinatie met de ontwikkelkracht van een grote zorgaanbieder als een waardevolle aanvulling op het netwerk.

Met het aanstellen van een landelijk coördinator behandeling en landelijke communicatieadviseur vergroot Hersenz ook de operationele slagkracht. Deze functie worden opgenomen door respectievelijk Nina Willemse en Dewi van der Vaart. Judith Zadoks, die tot nu toe de rol van landelijk programmamanager vervulde, blijft betrokken bij Hersenz als strategisch adviseur.