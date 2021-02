‘Herziene vaccinatiestrategie dringt ghz zwart scenario op’

Als minister De Jonge eerdere afspraken rond vaccinatie niet nakomt, dreigt voor de gehandicaptenzorg een ‘zwart scenario’. Zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg moeten vooraan in de rij blijven staan, vindt VGN. De branchevereniging keert zich ook tegen valse beeldvorming. In weerwil van grote krantenkoppen is nog geen kwart van cliënten gevaccineerd.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) slaakt haar noodkreet in een brief aan de Tweede Kamer, die donderdag 4 februari over de vaccinatiestrategie debatteert. VGN heeft grote zorgen nu de vaccinatiestrategie ter discussie staat door leveringsproblemen met AstraZeneca. “Een wijziging in vaccinatiestrategie zou betekenen dat zowel cliënten, als de zorgmedewerkers die met hen werken, nog langer en onnodig onbeschermd blijven tegen het virus”, aldus VGN. “Dit is een onverantwoorde situatie.”

Ziekteverzuim

De gehandicaptenzorg koerst af op ‘een zwart scenario’ als er niet snel wordt gevaccineerd, waarschuwt de VGN: “De derde golf komt eraan. De Britse coronavariant maakt een snelle opmars. Het zorgt er niet alleen voor dat cliënten extra risico op besmetting lopen, maar ook dat de zorgcontinuïteit ernstig wordt geraakt als meer zorgmedewerkers uitvallen. Het ziekteverzuim is bij veel zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg hoger dan in de ziekenhuizen.”

Geen afschaling mogelijk

De VGN wijst er in dit verband op dat zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg de zorg op woonlocaties niet kunnen afschalen. De gehandicaptenzorg heeft geen uitwijkmogelijkheden en de ontwikkelingen rond het virus dreigen de sector klem te zetten. De VGN ontvangt dagelijks meldingen van nieuwe corona-uitbraken bij haar leden.

Beeldvorming

Om die reden kan vaccinatie van zorgmedewerkers niet langer worden uitgesteld, vindt VGN. De branchevereniging wijjst er daarbij op dat het overgrote deel van de cliënten in de gehandicaptenzorg nog niet – en ook niet op korte termijn – gevaccineerd is. “Anders dan de beeldvorming in de afgelopen weken mogelijk suggereert, is nog geen 25 procent van de cliënten in de gehandicaptenzorg gevaccineerd. Onder meer omdat ook het Moderna-vaccin maar heel beperkt – in een klein aantal regio’s – beschikbaar is.”

Steun

VGN krijgt steun van vakbonden FNV en NU’91. In een persbericht laat FNV weten dat opnieuw uitstellen van vaccinaties in de wijkverpleging en gehandicaptenzorg onverantwoord is. “Dat kan dramatische gevolgen hebben voor deze mensen”, zegt bestuurder Bert de Haas van FNV Zorg & Welzijn. “Zij lopen al op hun tandvlees, nog langer wachten zou wel eens de druppel kunnen zijn en ervoor zorgen dat heel veel medewerkers het niet langer volhouden. De Jonge moet zich gewoon aan de afspraken houden en ook de professionals in wijkverpleging en gehandicaptenzorg nu zo snel mogelijk laten vaccineren.”

Nekslag

Uitstel, waar De Jonge deze week op zinspeelde, is volgens De Haas niet alleen onacceptabel, maar ook onverantwoord. “Voor veel mensen die werken met ouderen en gehandicapten kan dit zomaar de nekslag zijn. Onder hen en onder de mensen voor wie zij zorgen zijn er nog steeds ontzettend veel coronagevallen. Het ziekteverzuim is boven de 10 procent, het hoogste van allemaal in de zorgsector. Meer uitstel, met mogelijk een derde golf op komst, moet je echt niet willen.”