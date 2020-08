Hester Vermeulen in raad van toezicht Amphia Ziekenhuis

Professor dr. Hester Vermeulen treedt dinsdag 1 september aan als lid van de raad van toezicht van Stichting Amphia van het ziekenhuis in Breda.

Vermeulen is als hoogleraar Verplegingswetenschap verbonden aan het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Tevens is zij klinisch epidemioloog. Verder is ze plaatsvervangend directeur van de master-opleiding kwaliteit en veiligheid van de Nederlandse Federatie voor Universitair Medische Centra (NFU), verbonden aan de wetenschappelijke adviesraad van het Zorginstituut Nederland (ZIN) en aan verschillende commissies van Zorgonderzoek Nederland (ZonMw).

Programma ZorgEvaluatie

Ook is Vermeulen namens de Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen Nederland (V&VN) verbonden aan het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZEGG). “Haar kennis, expertise en netwerk binnen de zorgsector vormen een waardevolle aanvulling binnen de raad van toezicht en Amphia”, aldus een verklaring.