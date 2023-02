Hilverzorg benoemt toezichthouder uit crematoriaconcern

Zij gaat de portefeuille strategisch HRM bekleden. De rvt-positie is op voordracht van de OR.

Sabrina Franken is een “extraverte, enthousiaste, pragmatische en ondernemende manager/bestuurder met een helikopter view en netwerker pur sang. Door haar instelling is zij bijzonder goed in staat om sterke en zwakke punten snel te doorgronden en aan de oppervlakte te brengen. Deze eigenschap komt met name naar voren in complexe bedrijfsprocessen. Een hoge kwaliteit van dienstverlening (9+) met en voor mensen is haar drijfveer. Zij heeft een brede management ervaring op diverse onderdelen, zoals dienstverlening, vastgoed, financieel en operationeel. Sabrina is een echte people manager met ervaring in veranderingsprocessen en financieel eigenaarschap. Sinds 1 juni 2022 bekleedt Sabrina Franken de positie van Algemeen Directeur Crematoria van Nederland, een nieuw op gerichte Nederlandse organisatie die onderdeel is van een Pan Europees Frans uitvaartconcern (Funecap).”