André Brand is de nieuwe bestuurder van HilverZorg, een organisatie voor ouderenzorg in Hilversum. Met ingang van 1 juli heeft Brand het stokje overgenomen van Daniëlle Santen.

Santen vervulde haar bestuursfunctie op interim-basis. Ze was voornamelijk aangesteld om (financieel) orde op zaken te stellen. De organisatie zit na een roerige periode in rustiger vaarwater, volgens Santen het juiste moment voor Brand om haar taken over te nemen.

Brand was de vijf jaar directeur Zorg in de Wijk bij Stichting Cordaan in Amsterdam. Bovendien was hij de afgelopen twee maanden lid van het management team van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen.