HIMSS opent deze zomer hoofdkantoor in Rotterdam

De Amerikaanse Healthcare Information and Management Systems Society – alom bekend als HIMSS – opent op korte termijn een nieuw internationaal hoofdkantoor in Rotterdam. Dat maakte de organisatie bekend op een conferentie in Portugal.

Het is de bedoeling dat het nieuwe hoofdkantoor de uitvalsbasis wordt om HIMSS-leden uit heel Europa van dienst te zijn. Andere grote kantoren van de organisatie zitten onder meer in Chicago en Singapore. Londen, Berlijn en Leipzig hebben een regionaal kantoor.

Toegangspoort

“Rotterdam is een toegangspoort naar de wereld”, verklaart HIMMS-CEO Hal Wolf de keuze voor de Nederlandse stad om een nieuw hoofdkantoor te openen. Ook de aanwezigheid van de Erasmus Universiteit speelt een rol.

VWS enthousiast

Vanuit VWS is enthousiast gereageerd op de nieuwe vestiging. “Digitale gezondheidszorg is de sleutel om de enorme uitdagingen in de zorg aan te pakken”, zei plaatsvervangend VWS-staatssecretaris Abigail Norville daarover. “Dit is een extra kans voor ons om een centrale rol te spelen in de wereldwijde strategie voor digitale zorg.”