Hoenderloo Groep stuurt geen jongeren naar huis

Jeugdzorginstelling Pluryn stuurt geen kinderen naar huis die opgenomen zijn bij De Hoenderloo Groep. Pluryn trekt een jaar uit om hen onder te brengen bij andere vestigingen of bij andere instellingen.

Geen optie

Dit zegt minister De Jonge van VWS in antwoord op Kamervragen van de SGP. Het betreft 200 kinderen uit honderd gemeenten. “Kinderen naar huis sturen bij gebrek aan geschikte opvangplekken is geen optie”, schrijft de minister.

Zorgvuldige aanpak

De Jonge: “Het is de verantwoordelijkheid van Pluryn om hiervoor een zorgvuldige aanpak in te richten met maatwerkoplossingen voor elk kind, uiteraard in samenwerking met de jongeren, hun ouders, behandelaren, gemeenten en andere jeugdhulpaanbieders.”

Conceptplan

Pluryn heeft een conceptplan klaarliggen voor de voorgenomen afbouw van de locaties Hoenderloo en Deelen. Dit conceptplan wordt op dit moment voorgelegd aan de interne medezeggenschap- en adviesorganen van Pluryn, waaronder de cliëntenraad en de ondernemingsraad, en afgestemd met externe partijen.

Afronden

Het plan bestaat uit drie onderdelen: jeugdigen die nu wonen op de locaties van de Hoenderloo Groep en binnen de genoemde periode hun behandeling afronden, kunnen de behandeling daar afmaken. Een ander deel van de jeugdigen kan thuis verder worden behandeld of een plaats krijgen bij een andere locatie van Pluryn.

Voor de jeugdigen voor wie deze twee mogelijkheden niet passend zijn, zal Pluryn overleggen met andere zorgaanbieders en gemeenten om te bespreken welke hulp en daarbij horende locatie passend zijn.

Inspectie

De IGJ houdt de situatie in de gaten, schrijft De Jonge. Ook zal de inspectie het Pluryn-plan nog beoordelen en toezien op de overdracht van de jeugdigen.