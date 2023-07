Hogere omzet, maar lager rendement voor revalidatiecentra

Nederlandse revalidatiecentra hebben in 2022 de opbrengsten met 3 procent zien stijgen. Het gemiddelde rendement daalde echter van 0,6 procent in 2021 naar 0,4 procent in 2022. Dat blijkt uit data van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy.

Het weerstandsvermogen van de revalidatiecentra om financiële tegenvallers te kunnen opvangen, uitgedrukt in het eigen vermogen ten opzichte van de omzet, lag in 2022 op een iets lager niveau dan in 2021. Gemiddeld 29,4 procent in 2022 ten opzichte van 29,8 procent in 2021.

Drie instellingen draaiden verlies. Vooral Klimmendaal valt op. De Gelderse revalidatie-instelling draaide een verlies van afgerond 5 miljoen euro op 50 miljoen euro aan bedrijfsopbrengsten. De instelling schrijft dat er een na-ijleffect van de coronapandemie heeft plaatsgevonden waar de steunregeling niet voor gold.

Klimmendaal

Klimmendaal had lang last van een hoog ziekteverzuim en in het najaar moest zelfs een deel van de kliniek dicht vanwege een corona-uitbraak. Ook vindt Klimmendaal de compensatie die er was te laag omdat de herijkte tarieven hier niet in werden meegenomen.

Verder moest de revalidatie-instelling de personeelskosten afbouwen, maar door de pandemie vond dit later plaats dan gepland waardoor de personeelskosten lager te hoog bleven. Ook werd een nieuw epd-systeem ingevoerd. Kort na de livegang kreeg Klimmendaal te maken met een maandenlange lockdown.